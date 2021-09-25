«Химки» — «Локомотив»: из-за какого офсайда отменен гол железнодорожников?
На 2-й минуте матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Локомотив» первый ассистент судьи Рустам Мухтаров правильно зафиксировал положение «вне игры», в результате чего не был засчитан гол Франсуа Камано.
Любопытно, что в ходе той атаки железнодорожники дважды оказывались в офсайде. Сначала после удара по воротам далеко за линию офсайда забежал Гирано Керк, который затем вступил в борьбу с защитником. А после этого Керк сделал передачу Камано, который находился в положении «вне игры».
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