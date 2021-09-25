Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказал мнение об уходе Юрия Семина из «Ростова».

«Было понятно, что «Ростов» не готов к сезону, — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Это было понятно по первым играм, даже когда еще там не было Юрий Павловича. Думаю, катализатором конфликта с руководством стало поражение в Кубке команде из ростовской области. «Чайка» — команда, выступающая в ФНЛ-2. Поражение таким командам даются болезненно. Конечно, у «Ростова» есть шансы на вылет. Но очень хочется, чтобы они остались. Если они вылетят из РПЛ, это будет потеря для нашего футбола».

Семин возглавил «Ростов» 4 августа, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).