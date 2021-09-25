«Зенит» — «Крылья Советов»: где смотреть трансляцию матча РПЛ
В субботу, 25 сентября, «Зенит» примет «Крылья Советов» в матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало игры — в 16:30 (мск).
«Зенит» лидирует в РПЛ с 20 очками после 8 туров, команда Сергея Семака одержала три победы подряд и еще ни разу не проигрывала.
Самарцы с 10 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
Матч «Зенит» — «Крылья Советов» покажет канал «Матч премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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