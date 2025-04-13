«Зенит» — «Краснодар»: хозяева выигрывают после первого тайма
«Зенит» после первого тайма дома обыгрывает «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.
Счет на 16-й минуте открыл хавбек «быков» Никита Кривцов. «Зенит» отыгрался благодаря голу Андрея Мостового на 29-й минуте. Спустя 9 минут сине-бело-голубые вышли вперед, забил Лусиано.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5
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