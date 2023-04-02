«Химки» — «Краснодар»: защитник хозяев Лысцов удален за фол на Кордобе

Защитник «Химок» Виталий Лысцов получил красную карточку за грубую игру в матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

27-летний футболист сфолил на границе штрафной площади подмосковной команды, сделав неаккуратный подкат на форварде «быков» Джоне Кордобе, за что был удален с поля.