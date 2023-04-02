«Крылья Советов» — «Оренбург»: Воробьев сравнял счет

«Оренбург» сравнял счет в гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.

На 30-й минуте встречи отличился нападающий Дмитрий Воробьев. Для 25-летнего форварда этот гол стал пятым в РПЛ в этом сезоне.

Воробьев принял передачу на радиусе штрафной, обыграл Гапонова и пробил в правый нижний угол.