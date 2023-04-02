«Крылья Советов» — «Оренбург»: Воробьев сравнял счет
«Оренбург» сравнял счет в гостевом матче 21-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:1.
На 30-й минуте встречи отличился нападающий Дмитрий Воробьев. Для 25-летнего форварда этот гол стал пятым в РПЛ в этом сезоне.
Воробьев принял передачу на радиусе штрафной, обыграл Гапонова и пробил в правый нижний угол.
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