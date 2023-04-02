«Химки» — «Краснодар»: судья ошибочно не удалил Сперцяна? Краснодарец избежал даже предупреждения

На 14-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» арбитр Павел Шадыханов ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Эдуарду Сперцяну.

Краснодарец ударил Аяза Гулиева шипами в область голеностопа. Удар получился несильным. Но нога игрока подмосковной команды пошла на излом — Гулиев мог получить серьезную травму.

Кадр трансляции matchtv.ru

Кадр трансляции matchtv.ru

Сперцян должен был получить как минимум желтую карточку. Но судья не показал даже ее.