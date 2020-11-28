«Химки» — «Краснодар»: Глушаков и Городов выйдут с первых минут. Стартовые составы
В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» на своем поле примут «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд.
Место в воротах краснодарцев займет Евгений Городов, так как Матвей Сафонов все еще не может играть.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Мирзов, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский, Вилена, Кабелла, Классон, Сулейманов, Берг.
Запасные: Синицын, Чернов, Камболов, Уткин, Олссон, Ари, Вандерсон.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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