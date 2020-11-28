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«Химки» — «Краснодар»: Глушаков и Городов выйдут с первых минут. Стартовые составы

15:35
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В матче 16-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» на своем поле примут «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд.

Место в воротах краснодарцев займет Евгений Городов, так как Матвей Сафонов все еще не может играть.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Корян, Трошечкин, Боженов, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Могилевец, Мирзов, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович, Кайо, Рамирес, Газинский, Вилена, Кабелла, Классон, Сулейманов, Берг.

Запасные: Синицын, Чернов, Камболов, Уткин, Олссон, Ари, Вандерсон.

Химки — Краснодар

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