«Химки» исключили из состава РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов на ежегодной конференции организации в Москве сообщил, что «Химки» были исключены из состава РФС.

— В связи с потерей профессионального статуса исполком РФС рекомендовал конференции принять решение об исключении клубов «Знамя Труда» и «Химки» из членов РФС. ФК «Динамо Махачкала» с этого момента является членом РФС. Мы вас искренне поздравляем, — сказал Митрофанов.

26 июня в Москве проходит ежегодная конференция РФС.

В сезоне-2024/25 подмосковная команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ. После этого стало известно, что «Химки» не прошли лицензирование для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Место «Химок» в РПЛ занял «Пари НН», который уступил «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах за место в лиге.

18 июня пресс-служба «Химок» объявила о приостановке деятельности клуба.