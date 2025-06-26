Агент Джикии сообщил о подписании контракта с «Антальяспором»: «Остались технические нюансы»
Агент российского защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ» о переходе игрока в «Антальяспор».
«Мы подписали контракт с «Антальяспором». Сделка закрыта. Остались только технические нюансы. С клуба должны снять трансферный бан, но это произойдет в самое ближайшее время. Тогда клуб официально объявит о подписании», — сказал Кузьмичев «СЭ».
31-летний Джикия провел последний сезон в «Химках». За подмосковный клуб защитник сыграл 19 матчей и не отличился результативными действиями.
