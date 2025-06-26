Футбол
26 июня, 11:47

Агент Джикии сообщил о подписании контракта с «Антальяспором»: «Остались технические нюансы»

Константин Белов
Корреспондент
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент российского защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ» о переходе игрока в «Антальяспор».

«Мы подписали контракт с «Антальяспором». Сделка закрыта. Остались только технические нюансы. С клуба должны снять трансферный бан, но это произойдет в самое ближайшее время. Тогда клуб официально объявит о подписании», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия провел последний сезон в «Химках». За подмосковный клуб защитник сыграл 19 матчей и не отличился результативными действиями.

Георгий Джикия
Владимир Кузьмичев (менеджер)
  • Vadson

    и слава Богу. Теперь главное, чтобы не повторил путь Дзюбы, которого тоже брали с помпой, но быстро поняли, что не совсем торт, даже для турлиги.

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Провел 19 матчей и не отличился результатом. чмартаги да за...достали вы со своими джыгиями. УСПОГОЙТЕСЬ НАМ оно по хрену.!!

    26.06.2025

  • vv12

    Он туда и едет не играть, а на пляже пузо греть и донеры кушать

    26.06.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Сплавили винниПУХА

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Удачи и успехов талантливому мастеру в составе самобытного и амбициозного провинциального коллектива. Главное - без травм.

    26.06.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    прально в цыска его!

    26.06.2025

  • AnTaras

    15 место в прошлом, теперь то с таким усилением, за чемпионство поборятся:grinning:

    26.06.2025

  • Jean4

    Отлично! Ну вот, Джикия в Европе поиграет.

    26.06.2025

  • инок

    Удачи Джикии в Антальяспоре! Хоть что-то хорошее есть в Турции...

    26.06.2025

  • Степочкин

    Это чудо ! Впервые в мире наш игрок будет выступать за аутсайдера турецкой лиги! Заждались! В сборную Джикию! Как и Миранчука из аутсайдера швейцарской лиги Сьона. Остальные сборные мира пусть нам завидуют.

    26.06.2025

  • Спринт

    Турки быстро поймут, что прикупили кукурузоохранительного абрека .. и быстро отравят сей экс-колхозный неликвид восвоясси ..

    26.06.2025

