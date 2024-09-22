«Химки» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 9-го тура РПЛ

«Химки» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Химках и начнется в 14:15 по московскому времени.

«Химки»: Кокарев, Терехов, Филин, Гогуа, Фернандес, Бакаев, Хосонов, Мирзов, Вера, Корредера, Заболотный.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Перед началом матча «Химки» идут на 14-м месте в таблице РПЛ с шестью очками. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, имея в активе также шесть баллов.