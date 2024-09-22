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Сегодня, 14:40

«Химки» — «Оренбург»: хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Гогуа

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Футболист «Химок» Седрик Гогуа
Седрик Гогуа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Химок» Седрик Гогуа получил прямую красную карточку в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом».

30-летний футболист в третий раз в нынешнем сезоне сыграл за «Химки» в рамках РПЛ.

Встреча проходит в Химках.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург
Седрик Гогуа
Футбол
ФК Оренбург
ФК Химки
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11
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12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
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