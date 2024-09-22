«Химки» — «Оренбург»: хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Гогуа

Защитник «Химок» Седрик Гогуа получил прямую красную карточку в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом».

30-летний футболист в третий раз в нынешнем сезоне сыграл за «Химки» в рамках РПЛ.

Встреча проходит в Химках.