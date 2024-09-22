«Химки» и «Оренбург» встретятся в 9-м туре РПЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 14.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Химки» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.05 мск.

По итогам 8-ми туров «Химки» и «Оренбург» набрали одинаковое количество очков — по шесть. Команда Давида Деограсии по дополнительным показателям опережает подмосковный клуб и занимает 13-ю строчку.

В истории личных встреч счет 5-4 в пользу команды из Химок.

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