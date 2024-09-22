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Сегодня, 13:00

«Химки» — «Оренбург»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Химки» сыграет с «Оренбургом» в РПЛ 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Панченко (ФК «Химки»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» и «Оренбург» встретятся в 9-м туре РПЛ в воскресенье, 22 сентября. Матч состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках и начнется в 14.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Химки» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 14.05 мск.

По итогам 8-ми туров «Химки» и «Оренбург» набрали одинаковое количество очков — по шесть. Команда Давида Деограсии по дополнительным показателям опережает подмосковный клуб и занимает 13-ю строчку.

В истории личных встреч счет 5-4 в пользу команды из Химок.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
22 сент, 14:15. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

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Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 - : -
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Ростов – Динамо Мх
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 5
П
Маркус Вендел

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Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
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Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 5 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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