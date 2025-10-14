«Химки» должны работникам клуба почти 700 миллионов рублей

Согласно документам, имеющимся в распоряжении «СЭ», ФК «Химки» задолжал сотрудникам 695 миллионов рублей. В эту сумму входят долги по зарплатам и премиальным футболистам и работникам клуба.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в розыгрыше-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать «Химки» банкротом.

«Химки» должны Джикии 57 миллионов, Заболотному — 48 миллионов, Артиге — 33 миллиона