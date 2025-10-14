«Химки» должны Джикии 57 миллионов, Заболотному — 48 миллионов, Артиге — 33 миллиона

Сайт «Федресурс» опубликовал суммы задолженностей «Химок» перед бывшими футболистами и тренерами клуба.

Общая сумма долга составляет 695,7 миллиона рублей.

По информации портала, «Химки» должны выплатить Георгию Джикии 57,9 миллиона рублей, Антону Заболотному — 48,2 миллиона, Лукасу Вере — 25,3 миллиона, Кириллу Панченко — 22,3 миллиона, Илье Садыгову — 18,9 миллиона, Кириллу Руденко — 16,9 миллиона, Зелимхану Бакаеву — 13,4 миллиона.

Долг подмосковной команды перед бывшим главным тренером Франком Артигой составляет 33,9 миллиона, перед Ринатом Билялетдиновым — 6,2 миллиона, перед Магомедом Адиевым — 3,4 миллиона.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в розыгрыше-2025/26 из-за финансовых проблем. Место команды в турнире занял «Пари НН».

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать «Химки» банкротом.