Черчесов: «Семак знает, что такое столетие»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов на конференции объединения отечественных тренеров пошутил о столетии «Зенита».

«Богданыч то знает, что такое столетие. Только в «Легии» у нас был один год, а у вас два», — обратился Черчесов к главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

В сезоне-2024/25 «Зенит» под руководством Семака занял второе место в чемпионате России и не смог выйти в суперфинал Кубка страны.

25 мая клуб отметил 100-летие со дня основания. 29 мая в официальном сообщении об итогах заседания совета директоров говорилось: «Стратегия клуба на 100-й сезон остается неизменной: «Зенит» — чемпион».