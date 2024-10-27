«Химки» — «Динамо» Москва: Артур вывел бело-голубых вперед

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Московское «Динамо» вышло вперед в матче с «Химками» в 13-м туре РПЛ — 3:2.

У бело-голубых гол на 50-й минуте забил Артур.