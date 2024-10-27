Литвинов — о Серхио Рамосе: «Если он придет в «Спартак», я точно не расстроюсь»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказала, с кем из своих кумиров хотел бы сыграть.
— С кем бы из своих кумиров хотел бы сыграть в «Спартаке»?
— Пытаешься ровняться на своих кумиров. Если в полузащите, то это Родри. Эталоном игры центрального защитника для меня был Серхио Рамос, потому что он — лидер. Все ошибаются и у всех бывают плохие матчи, но его поведение на поле заслуживает уважения. Если он придет, я точно не расстроюсь (смеется).
27 октября «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
9
|Ростов
|13
|3
|4
|6
|16-24
|13
|
10
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|0 : 0
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|2 : 3
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|1 : 2
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|0 : 2
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2
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