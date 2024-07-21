«Химки» сыграют с махачкалинским «Динамо» в рамках 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Химки» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Химок в сезоне-2023/24 финишировал на первом месте в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинская команда в прошлом сезоне стала второй в Первой лиге.

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