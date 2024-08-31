«Химки» — ЦСКА: Фаринья в борьбе разбил голову Виллиану Роше

Защитник ЦСКА Виллиан Роша получил повреждение головы в матче против «Химок» в 7-м туре РПЛ.

В первом тайме защитник «Химок» Эдгардо Фаринья в борьбе после углового воткнулся в затылок 29-летнего бразильца.

После столкновения у Виллиана Роши пошла кровь. Голову защитника армейцев замотали эластичным бинтом.