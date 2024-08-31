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Сегодня, 15:17

Семин: «Локомотив» заставил усомниться в чемпионстве «Зенита»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что железнодорожники своей игрой дали повод усомниться в победе петербургского «Зенита» в РПЛ.

«Пока рано делать какие-то выводы о ходе чемпионата. В начале сезона все в один голос говорили, что «Зенит» выиграет, но прошло шесть туров, и он уже потерял очки. «Локомотив», напротив, пока хорошо играет и заставил всех усомниться в том, что «Зенит» станет чемпионом», — сказал Семин ТАСС.

После шести туров «Локомотив», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ. На втором месте идет «Зенит», в активе которого 14 очков.

Источник: ТАСС
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Химки – ЦСКА
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Спартак – Рубин
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 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
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