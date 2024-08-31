«Химки» — ЦСКА: Мусаев открыл счет

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счет в матче 7-го тура чемпионата России с «Химками» — 1:0. Форвард отличился на 38-й минуте после навеса Виктора Давилы.