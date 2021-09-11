Защитник «Зенита» Караваев не сыграет с «Ахматом» и «Челси»
Как стало известно «СЭ», 26-летний защитник Вячеслав Караваев вернулся в клуб из сборной России с повреждением ноги.
Оно не позволит футболисту выйти на поле сегодня в 7-м туре РПЛ против «Ахмата», сыграть 14 сентября с «Челси» в Лиге чемпионов и 20 сентября с «Рубином» в 8-м туре РПЛ.
Напомним, что в расположении национальной команды травмы различной степени тяжести получили Сергей Петров, Дмитрий Чистяков, Даниил Фомин и Марио Фернандес. При этом Сергей Терехов по той же причине не доехал до Новогорска, а Станислав Магкеев прибыл туда с повреждением и вернулся в «Локомотив».
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