«Больше ничего не пишите!» ЦСКА обыграл скандальную публикацию при представлении Карраскаля

ЦСКА представил новичка команды Хорхе Карраскаля. Полузащитник перешел на правах аренды из «Ривер Плейт».

В видеопредставлении показан вымышленный диалог между клубом и игроком в Instagram:

— Привет, Хорхе!

— Больше НИЧЕГО не пишите, я уже еду!

Вероятно, в этом ролике было обыграно скандальное представление другого новичка армейцев Юсуфа Языджы.

19 января ЦСКА объявил о переходе Языджи в команду на правах аренды из «Лилля». Армейцы опубликовали в своих соцсетях ролик, в котором аккаунт клуба в Instagram приглашает футболиста играть за ЦСКА. В переписке Языджи отвечает только после фразы на английском языке: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Позднее клуб удалил скандальный пост и принес свои извинения.