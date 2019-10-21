Хеведес рассказал, почему предпочитает ездить на метро в Москве

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, как проходит его адаптация в России и что удивляет его в новой стране.

— Что вас больше всего удивляет в Москве?

— Пробки! Но я не понимаю, если такая проблема возникает, почему не спуститься в метро? Тот же путь можно преодолеть за 15-20 минут, — приводит слова Хеведеса «Российская газета».

— Редко кто из футболистов пользуется метро.

— А что в этом такого? Так удобнее, чем 3-4 часа стоять в пробках. Я вот часто пользуюсь метро и не вижу в этом никаких проблем.

— А на матч можете поехать на метро?

— Пока не приходилось. Мы едем на игру на клубном автобусе. Но, возможно, если после матча будут пробки, воспользуюсь метро.

— Некоторые иностранные игроки просят водителей чуть ли не заказывать им еду. А вы по каким поводам обращаетесь к нему?

— Если я могу что-то сделать сам, я не позвоню водителю. В первый год в Москве я вообще сам ездил. А водитель у меня появился после переезда в квартиру. Оттуда ведь порой пару часов тратишь на путь до Баковки. За это время можно отдохнуть, набраться сил перед тренировкой. Вот почему я нанял человека. А что касается еды, то я лишь раз попросил водителя заказать мне ее, потому что на обратном пути были пробки. Я понимал, что проведу в машине больше часа и захотелось поесть. А так, я сам хожу в магазин, покупаю еду.

— А как обстоят дела с языком?

— К сожалению, большого прогресса нет. В дебютный сезон я хотел больше сконцентрироваться на футболе и только после этого заняться языком. Но в октябре прошлого года у меня родился сын. И теперь все свободное время стараюсь проводить с ним.

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