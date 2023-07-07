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Сегодня, 18:40

В XXI веке из ЦСКА в «Спартак» переходил только Роман Еременко

Кирилл Бурдаков
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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник Хесус Медина может стать четвертым футболистом, сыгравшим в XXI веке за ЦСКА и «Спартак».

Ранее таким образом отметились Роман Широков (перешел из «Спартака» в ЦСКА в 2016 году), Роман Еременко (выступая за ЦСКА, получил двухлетнюю дисквалификацию, после отбытия которой подписал контракт со «Спартаком») и Никита Чернов (из ЦСКА перешел в «Крылья Советов», оттуда в «Спартак»).

До Еременко напрямую из ЦСКА в «Спартак» перебирались 19 футболистов, причем больше половины из них до 1961 года. В российское время на красно-синие цвета на красно-белые менял только Валерий Масалитин 1994 году.

Все футболисты, напрямую перешедшие из ЦСКА в «Спартак»

Игрок

ЦСКА

Спартак

Годы

Матчи

Голы

Годы

Матчи

Голы

Николай Исаев

1936-1937

24

6

1938

9

2

Константин Малинин

1933-1938

63

9

1939-1950

148

6

Андрей Протасов

1938

16

4

1939-1941

38

12

Александр Михайлов

1938-1939

29

1

1940

2

0

Алексей Калинин

1937-1944

36

0

1945

2

0

Виктор Белов

1949-1951

13

0

1951-1953

23

1

Анатолий Башашкин

1947-1952

119

1

1953

14

0

Сергей Коршунов

1954

18

4

1955

9

4

Валентин Ивакин

1955-1956

3

-2

1957-1962

115

-105

Анатолий Крутиков

1954-1958

37

0

1959-1969

296

11

Борис Разинский

1954-1961

173

-204; 2*

1961

8

-8

Вячеслав Амбарцумян

1960-1962

70

11

1963-1971

185

37

Виктор Папаев

1974

24

1

1975-1976

46

2

Владимир Букиевский

1980-1981

67

1

1982

6

0

Борис Кузнецов

1983-1984

59

1

1985-1988

112

1

Дмитрий Градиленко

1989

1

0

1989-1993

27

0

Валерий Попович

1988-1990

27

0

1990-1991

18

0

Игорь Козлов

1990

10

2

1991-1992

4

1

Валерий Масалитин

1987-1989, 1990-1992, 1993

156

78

1994-1995

10

5

Роман Еременко

2014-2016

80

20

2018

7

0

* Голкипер Борис Разинский забил два гола.

Хесус Медина. Хесус Медина — в «Спартаке». Вслед за Марио Фернандесом к непримиримому сопернику уходит еще один армеец

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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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1
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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