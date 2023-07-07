В XXI веке из ЦСКА в «Спартак» переходил только Роман Еременко

Полузащитник Хесус Медина может стать четвертым футболистом, сыгравшим в XXI веке за ЦСКА и «Спартак».

Ранее таким образом отметились Роман Широков (перешел из «Спартака» в ЦСКА в 2016 году), Роман Еременко (выступая за ЦСКА, получил двухлетнюю дисквалификацию, после отбытия которой подписал контракт со «Спартаком») и Никита Чернов (из ЦСКА перешел в «Крылья Советов», оттуда в «Спартак»).

До Еременко напрямую из ЦСКА в «Спартак» перебирались 19 футболистов, причем больше половины из них до 1961 года. В российское время на красно-синие цвета на красно-белые менял только Валерий Масалитин 1994 году.

Все футболисты, напрямую перешедшие из ЦСКА в «Спартак»

Игрок ЦСКА Спартак Годы Матчи Голы Годы Матчи Голы Николай Исаев 1936-1937 24 6 1938 9 2 Константин Малинин 1933-1938 63 9 1939-1950 148 6 Андрей Протасов 1938 16 4 1939-1941 38 12 Александр Михайлов 1938-1939 29 1 1940 2 0 Алексей Калинин 1937-1944 36 0 1945 2 0 Виктор Белов 1949-1951 13 0 1951-1953 23 1 Анатолий Башашкин 1947-1952 119 1 1953 14 0 Сергей Коршунов 1954 18 4 1955 9 4 Валентин Ивакин 1955-1956 3 -2 1957-1962 115 -105 Анатолий Крутиков 1954-1958 37 0 1959-1969 296 11 Борис Разинский 1954-1961 173 -204; 2* 1961 8 -8 Вячеслав Амбарцумян 1960-1962 70 11 1963-1971 185 37 Виктор Папаев 1974 24 1 1975-1976 46 2 Владимир Букиевский 1980-1981 67 1 1982 6 0 Борис Кузнецов 1983-1984 59 1 1985-1988 112 1 Дмитрий Градиленко 1989 1 0 1989-1993 27 0 Валерий Попович 1988-1990 27 0 1990-1991 18 0 Игорь Козлов 1990 10 2 1991-1992 4 1 Валерий Масалитин 1987-1989, 1990-1992, 1993 156 78 1994-1995 10 5 Роман Еременко 2014-2016 80 20 2018 7 0

* Голкипер Борис Разинский забил два гола.