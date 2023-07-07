В XXI веке из ЦСКА в «Спартак» переходил только Роман Еременко
Полузащитник Хесус Медина может стать четвертым футболистом, сыгравшим в XXI веке за ЦСКА и «Спартак».
Ранее таким образом отметились Роман Широков (перешел из «Спартака» в ЦСКА в 2016 году), Роман Еременко (выступая за ЦСКА, получил двухлетнюю дисквалификацию, после отбытия которой подписал контракт со «Спартаком») и Никита Чернов (из ЦСКА перешел в «Крылья Советов», оттуда в «Спартак»).
До Еременко напрямую из ЦСКА в «Спартак» перебирались 19 футболистов, причем больше половины из них до 1961 года. В российское время на красно-синие цвета на красно-белые менял только Валерий Масалитин 1994 году.
Все футболисты, напрямую перешедшие из ЦСКА в «Спартак»
|
Игрок
|
ЦСКА
|
|
|
Спартак
|
|
|
|
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
|
Николай Исаев
|
1936-1937
|
24
|
6
|
1938
|
9
|
2
|
|
Константин Малинин
|
1933-1938
|
63
|
9
|
1939-1950
|
148
|
6
|
|
Андрей Протасов
|
1938
|
16
|
4
|
1939-1941
|
38
|
12
|
|
Александр Михайлов
|
1938-1939
|
29
|
1
|
1940
|
2
|
0
|
|
Алексей Калинин
|
1937-1944
|
36
|
0
|
1945
|
2
|
0
|
|
Виктор Белов
|
1949-1951
|
13
|
0
|
1951-1953
|
23
|
1
|
|
Анатолий Башашкин
|
1947-1952
|
119
|
1
|
1953
|
14
|
0
|
|
Сергей Коршунов
|
1954
|
18
|
4
|
1955
|
9
|
4
|
|
Валентин Ивакин
|
1955-1956
|
3
|
-2
|
1957-1962
|
115
|
-105
|
|
Анатолий Крутиков
|
1954-1958
|
37
|
0
|
1959-1969
|
296
|
11
|
|
Борис Разинский
|
1954-1961
|
173
|
-204; 2*
|
1961
|
8
|
-8
|
|
Вячеслав Амбарцумян
|
1960-1962
|
70
|
11
|
1963-1971
|
185
|
37
|
|
Виктор Папаев
|
1974
|
24
|
1
|
1975-1976
|
46
|
2
|
|
Владимир Букиевский
|
1980-1981
|
67
|
1
|
1982
|
6
|
0
|
|
Борис Кузнецов
|
1983-1984
|
59
|
1
|
1985-1988
|
112
|
1
|
|
Дмитрий Градиленко
|
1989
|
1
|
0
|
1989-1993
|
27
|
0
|
|
Валерий Попович
|
1988-1990
|
27
|
0
|
1990-1991
|
18
|
0
|
|
Игорь Козлов
|
1990
|
10
|
2
|
1991-1992
|
4
|
1
|
|
Валерий Масалитин
|
1987-1989, 1990-1992, 1993
|
156
|
78
|
1994-1995
|
10
|
5
|
|
Роман Еременко
|
2014-2016
|
80
|
20
|
2018
|
7
|
0
|
* Голкипер Борис Разинский забил два гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -