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Попов прокомментировал возможный переход Медины в «Спартак»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов прокомментировал возможный переход Хесуса Медины в «Спартак».

«Федотов знает, как действовать, он грамотный специалист, — говорит Попов. — Он не держит тех, кто не хочет играть за ЦСКА. Надо понимать, что иностранцам история «Спартака» и ЦСКА без разницы. Проблема российского футбола — у нас очень мало воспитанников своих клубов. Медине без разницы, где играть. Он профессионал, приехал зарабатывать деньги. Ему нет дела до болельщиков, нет дела до города, его интересует своя жизнь. Может, он через пару лет закончит, а тут ему предлагают контракт в два раза больше. Зачем ему оставаться в ЦСКА? Вот и вся математика. Он выбрал бабки. Плюс все знают, что «Спартак» — самая узнаваемая команда России, он выбрал ее, это его право. Он же не воспитанник и не легенда ЦСКА», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Полузащитник выступает за ЦСКА с января 2022 года. Он провел за армейцев 45 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. Ранее Медина играл в МЛС за «Нью-Йорк Сити» и парагвайский «Либертад».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-medina-vy-bral-babki-plyus-on-hochet-igrat-v-samoj-uznavaemoj-komande-rossii/
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