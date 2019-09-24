Хердур Магнуссон: «Добились очень важной победы»

Защитник ЦСКА? Хердур Магнуссон остался доволен победой над «Краснодаром» в 10-м туре чемпионата России (3:2). Красно-синие поднялись на второе место в таблице.

— Мы добились очень важной победы, — цитируют «Известия» Магнуссона. — Последние 10 минут были очень волнительными. Но ребята выстояли, и команда взяла три очка. Мы хотим быть в топе и теперь находимся практически на самом верху таблицы, отставая только от «Зенита».