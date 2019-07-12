Хердур Магнуссон: "ЦСКА голоден до побед и трофеев"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон перед стартом сезона в чемпионате России признался, что команда голодна до трофеев. В первом туре красно-синие 14 июля сыграют с "Крыльями Советов".
– Конечно, мы надеемся провести предстоящий сезон лучше, чем предыдущий, – цитируют "Известия" Магнуссона. – Мы голодны до побед и трофеев. У нас молодая, но уже более опытная, чем раньше, команда. Будем стараться показать хороший результат.
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