Кондаков — о продлении контракта с «Зенитом»: «Хочу заслужить место в стартовом составе»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков прокомментировал продление контракта с клубом.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31. Предыдущий контракт действовал до лета 2028 года.

«Спасибо большое за поздравление! Эмоции положительные: я очень рад, что подписал контракт с клубом. Хочу остаться именно здесь, каждый день тренироваться, заслужить место в стартовом составе и выигрывать титулы», — цитирует 18-летнего хавбека пресс-служба клуба.

Кондаков добавил, что чувствует доверие в команде.

«От всех: от Сергея Богдановича, от Константина Георгиевича, от футболистов... Уже после сборов я понимал, что являюсь игроком основной команды, что ко мне относятся на равных, что ко мне такие же требования, как и ко всем», — сказал он.

В сезоне-2025/26 Кондаков провел 15 матчей за основную команду и сделал три результативные передачи