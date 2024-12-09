Комличенко: «Ничего не думаю о словах Федорищева»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.
«Новости доходят о словах Вячеслава Федорищева, но ничего не думаю по этому поводу. Это не наше дело. Пусть этим занимаются те, кто компетентен в этом вопросе», — сказал Комличенко «РБ Спорт».
7 декабря донская команда одержала победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Встреча прошла на домашнем поле. Комличенко отдал голевую передачу Мохеби во время второго гола в ворота самарской команды.
Источник: «РБ Спорт»
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