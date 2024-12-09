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Комличенко: «Ничего не думаю о словах Федорищева»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о заявлении губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе.

«Новости доходят о словах Вячеслава Федорищева, но ничего не думаю по этому поводу. Это не наше дело. Пусть этим занимаются те, кто компетентен в этом вопросе», — сказал Комличенко «РБ Спорт».

7 декабря донская команда одержала победу над «Крыльями Советов» со счетом 3:1. Встреча прошла на домашнем поле. Комличенко отдал голевую передачу Мохеби во время второго гола в ворота самарской команды.

Источник: «РБ Спорт»
Николай Комличенко
ФК Ростов
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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