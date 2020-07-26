Хавбек «Локомотива» Жемалетдинов поймал огромного карпа и показал фото с рыбой

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов опубликовал в Instagram фото с рыбалки. 23-летний российский футболист поймал огромного карпа.

«Задачу выполнили. 10+ (судя по всему, речь идет о весе рыбы — прим. «СЭ»)», — написал в Instagram Жемалетдинов.

В минувшем сезоне хавбек провел 29 матчей за железнодорожников, забил два гола и сделал две результативные передачи.