«РБ Спорт»: Сперцян может продолжить карьеру в «Жироне»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Жирону» в летнее трансферное окно, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, в испанском клубе следят за выступлениями 23-летнего игрока сборной Армении. Сообщается, что стороны уже контактировали в январе. При этом отмечается, что агентство, представляющее интересы Сперцяна, хотело бы организовать переход футболиста в итальянскую серию А.

В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.