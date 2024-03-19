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Сегодня, 12:15

«РБ Спорт»: Сперцян может продолжить карьеру в «Жироне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Жирону» в летнее трансферное окно, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, в испанском клубе следят за выступлениями 23-летнего игрока сборной Армении. Сообщается, что стороны уже контактировали в январе. При этом отмечается, что агентство, представляющее интересы Сперцяна, хотело бы организовать переход футболиста в итальянскую серию А.

В текущем сезоне Сперцян провел 23 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Жирона
ФК Краснодар
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
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