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Ашот Хачатурянц: «Сложно сказать, какой вариант реформы РПЛ будет выбран»

17:53
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Новоизбранный президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос о реформировании лиги.

—Реформы Hypercube? У нас четыре варианта реформ лиг. Какой будет выбран, сейчас сказать сложно.

На данный момент чемпионат России проводится по гладкому формату в 30 туров, где команды играют между собой по два раза. Нидерландское аналитическое агентство Hypercube предложило несколько новых вариантов проведения турнира. Среди них — швейцарская система. Также предлагалось отменить лимит на легионеров.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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