Хачатурянц: «Футбол должен стать зрелищем, тогда и придут люди»

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мыслями о повышении популярности профессионального футбола среди молодых болельщиков.

— Будет ли приоритет в голосовании у клубов, участвующих в еврокубках?

— Это серьезная работа, связанная с клубами. Я планирую вынести на обсуждение клубов некоторые изменения в устав. Насколько это получит поддержку будет зависеть от того, как я смогу представить свою точку зрения. Я буду просить клубы иметь 17-й голос как президент лиги. С точки зрения задачи тренда, это имеет значение. Это очень значимый вопрос — является ли президент голосующим или нет. Например, в ЭСК должны принимать решения эксперты, я там ни на что не претендую. Здесь ситуация другая, я считаю что мой голос должен учитываться.

— Не считаете, что сами клубы проигрывают игру по пиару? Например, молодое поколение идет на «Амкал» — «2дротс», а не на «Спартак» — «Зенит».

— Моя задача, чтобы младшее поколение приходило не только на «Спартак» — «Зенит», но и на «Уфа» — «Урал». Футбол должен стать зрелищем, тогда и придут люди. Футбол это технология. В этом сезоне мы видим прогресс некоторых клубов, которые используют правильные технологии. В конце концов это приведет к тому, что вы будете ходить на футбол.