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Судейство

Хачатурянц прокомментировал конфликт Слуцкого с судьями

17:05
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал конфликт Леонида Слуцкого с судьями, о котором главный тренер «Рубина» рассказывал «СЭ».

— Обсудили с судьями слова Слуцкого, — сказал Хачатурянц. —. Обидно, что Виктор Кашшаи не подсказал судьям, что нельзя так себя вести. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним. Верх непрофессионализма — не пожать поданную руку. Я объяснил, что, если встретили его на улице или в ресторане, можете отойти, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы все делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны ребят.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил «СЭ», что после матча заключительного тура РПЛ против «Ротора» (1:1) главный арбитр встречи Виталий Мешков демонстративно отказался пожать ему руку.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Ашота Хачатурянца читайте здесь

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