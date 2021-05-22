Слуцкий заявил, что судья Мешков не пожал ему руку после матча с «Ротором»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил «СЭ», что после матча заключительного тура РПЛ против «Ротора» (1:1) главный арбитр встречи Виталий Мешков демонстративно отказался пожать ему руку.

«У меня произошел вопиющий случай с Виталием Мешковым после заключительной игры сезона с «Ротором»: судья отказался пожать мне руку и демонстративно отвернулся в другую сторону, — рассказал Слуцкий. — Видимо, арбитры обиделись на мои слова. Когда я говорил про обслуживающий персонал, то это не была попытка оскорбить судей. Много раз слышал фразу: «Матч обслуживает бригада арбитров...» Именно «обслуживает». Я разве открыл Америку, что судьи — обслуживающий персонал?

Из-за этого Мешков открыто не жмет мне руку, отворачивается от меня, хотя мы работаем в одной отрасли. Не всех людей из футбольной сферы я люблю, но обязан относиться к ним с уважением. И я не проявил неуважения, когда говорил про судей. Лишь говорил об их статусе, самоидентификации, я никого не оскорблял, в том числе и Вилкова. Я приводил аргументы со статистикой, никогда при этом не говорил, что они не умеют судить. Не говорил, что наши судьи не владеют методикой. Тогда к чему эти обиды? Мне не нужно общение Мешкова. Но эта реакция требует объяснения. Чем она вызвана? Пусть он мне ответит».

29 апреля стало известно, что РФС исключил судью Вилкова из списка арбитров без права восстановления. 41-летний Вилков пожизненно отстранен от судейской деятельности после работы на матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (4:1).

(Владислав Зимагулов)