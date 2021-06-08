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Судейство

Хачатурянц высказался о возможном уходе Кашшаи

17:20
Виктор Кашшаи. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Кашшаи. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о том, что венгр Виктор Кашшаи в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства РФС.

— Кажется, Виктор сейчас в Венгрии. Он пока работает, — сказал Хачатурянц. — Не хочу комментировать слухи. У меня есть недовольство результатами собственной работы. Также есть претензии и к коллективу. Безусловно, есть вопросы ко всем, включая Виктора. Но это не значит, что сделаны выводы и Виктор перестанет работать. Есть ряд пожеланий, посмотрим, будем обсуждать.

По данным «СЭ», 48-летний серб Милорад Мажич несколько недель назад стал учить русский язык. Есть вероятность, что уже этим летом он возглавит департамент судейства РФС.

Венгр Виктор Кашшаи не оправдал надежд и вряд ли доработает до конца контракта, который действует до лета 2022 года.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью Ашота Хачатурянца читайте здесь

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