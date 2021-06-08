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«Чайка» арендовала вратаря «Зенита-2»

16:24
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Официальный сайт дубля «Зенита» сообщил об аренде вратаря Николая Рыбикова в «Чайку».

21-летний голкипер проведет на правах аренды следующий сезон в клубе ФНЛ.

В прошлом розыгрыше ПФЛ вратарь сыграл 18 матчей в составе второй команды сине-бело-голубых, в которых пропустил 15 голов.

Дополнительная информация:

https://2.fc-zenit.ru/news/2021-06-08-nikolay-rybikov-provedet-sleduyushchiy-sezon-v-chayke.htm

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