«Чайка» арендовала вратаря «Зенита-2»

Официальный сайт дубля «Зенита» сообщил об аренде вратаря Николая Рыбикова в «Чайку».

21-летний голкипер проведет на правах аренды следующий сезон в клубе ФНЛ.

В прошлом розыгрыше ПФЛ вратарь сыграл 18 матчей в составе второй команды сине-бело-голубых, в которых пропустил 15 голов.