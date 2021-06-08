«Чайка» арендовала вратаря «Зенита-2»
16:24
Официальный сайт дубля «Зенита» сообщил об аренде вратаря Николая Рыбикова в «Чайку».
21-летний голкипер проведет на правах аренды следующий сезон в клубе ФНЛ.
В прошлом розыгрыше ПФЛ вратарь сыграл 18 матчей в составе второй команды сине-бело-голубых, в которых пропустил 15 голов.
Дополнительная информация:
https://2.fc-zenit.ru/news/2021-06-08-nikolay-rybikov-provedet-sleduyushchiy-sezon-v-chayke.htm
Читайте также
Депутат Лебедев раскритиковал Ирину Роднину в Госдуме: «Сидит, хлопает глазами и ничего не понимает»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю