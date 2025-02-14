Мостовой: «Во Франции много красивых женщин, но в России больше»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о Монако.

«Во Франции много красивых женщин, но в России, конечно, больше. Развлечения, понятно, там есть, там все есть, но в то же казино я там не ходил. Поверьте, я был во всех странах, жил в Европе больше 20 лет. Съездите в Монако и посмотрите! Цепляет, когда люди спрашивают про то, что делать в Монако и так далее, а еще и к футболу привязывают. И ты думаешь: «А где лучше-то?» — цитирует Мостового Legalbet.

В Европе россиянин выступал за французские «Кан» и «Страсбург», испанские «Сельту» и «Алавес», а также за португальскую «Бенфику».