Хачатурянц — о своем будущем на посту главу РПЛ: «До встречи»

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц после окончания сезона-2021/22 ушел от прямого ответа на вопрос о своем будущем на посту руководителя лиги.

«Закончился сезон. Прекрасно поздравили команды, — сказал Хачатурянц. — Уйду ли я из РПЛ? До встречи».

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончании нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.