Зелимхан Бакаев — о сезоне «Спартака»: «Бывали и лучше!»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после поражения в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ подвели итоги сезона для красно-белых. Московская команда повторила антирекорд и второй раз в истории заняла 10-е место по итогам чемпионата.

«Как сезон? Бывали и лучше!» — сказал Бакаев.

Контракт 25-летнего хавбека заканчивается этим летом.

«Когда решение по будущему? Как Герман (Ткаченко) сказал, после Кубка», — подчеркнул Бакаев.

29 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.