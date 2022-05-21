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Сегодня, 19:29

«Рубин» — второй клуб, который вылетел после чемпионства

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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В последнем туре чемпионата России-2021/22 «Рубин» дома проиграл «Уфе» (1:2) и вместо с «Арсеналом» вылетел из премьер-лиги. Казанцы, которые брали золотые медали в 2008 и 2009 годах, стали второй командой в истории турнира, вылетевшей из высшего дивизиона после чемпионства. Ранее подобная неудача постигала только «Аланию», которая после золота-1995 покидала премьер-лигу в 2005, 2010 и 2012 годах.

Худшие результаты чемпионов России

Команда

Победы в чемпионате

Первое чемпионство

Худший результат

Спартак

10

1992

10-е место (2003, 2021/22)

Алания

1

1995

16-е место (2012/13)

Локомотив

3

2002

9-е место (2012/13)

ЦСКА

6

2003

6-е место (2020/21)

Зенит

8

2007

5-е место (2016/17)

Рубин

2

2008

15-е место (2021/22)

Поражение от «Уфы» стало для «Рубина» 17-м в нынешнем чемпионате. Сезон-2021/22 оказался худшим для казанцев за все время выступления в премьер-лиге. Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков — на четыре меньше, чем в сезонах-2004 и -2015/16. Худшим местом ранее было 11-е — в чемпионате-2018/19.

Худшие сезоны «Рубина» в чемпионате России

Сезон

Тренеры

И

В

Н

П

М

О

Место

2021/22

Леонид Слуцкий

30

8

5

17

34-56

29

15-е

2015/16

Ринат Билялетдинов, Валерий Чалый

30

9

6

15

33-39

33

10-е

2004

Курбан Бердыев

30

7

12

11

32-31

33

10-е

2019/20

Роман Шаронов, Леонид Слуцкий

30

8

11

11

18-28

35

10-е

2007

Курбан Бердыев

30

10

5

15

31-39

35

10-е

2018/19

Курбан Бердыев

30

7

15

8

24-30

36

11-е

2016/17

Хави Грасия

30

10

8

12

30-34

38

10-е

2013/14

Курбан Бердыев, Ринат Билялетдинов

30

9

11

10

36-30

38

9-е

2017/18

Курбан Бердыев

30

9

11

10

32-25

38

10-е

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий проиграл 17 матчей, намного превзойдя предыдущий личный антирекорд. Никогда ранее трехкратный чемпион России не уступал в более чем 11 встречах. Пришлись они на сезон-2009, по ходу которого он был уволен из «Крыльев Советов» и возглавил ЦСКА.

Леонид Слуцкий в чемпионатах России

Сезон

Команда

И

В

Н

П

М

О

2005

Москва

16

8

3

5

22-19

27

2006

Москва

30

10

13

7

41-37

43

2007

Москва

30

15

7

8

40-32

52

2008

Крылья Советов

30

12

12

6

46-28

48

2009

Крылья Советов/ЦСКА

28

11

6

11

31-33

39

2010

ЦСКА

30

18

8

4

51-22

62

2011/12

ЦСКА

44

19

16

9

72-47

73

2012/13

ЦСКА

30

20

4

6

49-25

64

2013/14

ЦСКА

30

20

4

6

49-26

64

2014/15

ЦСКА

30

19

3

8

67-27

60

2015/16

ЦСКА

30

20

5

5

51-25

65

2016/17

ЦСКА

17

9

5

3

21-11

32

2019/20

Рубин

11

4

4

3

7-7

16

2020/21

Рубин

30

16

5

9

42-33

53

2021/22

Рубин

30

8

5

17

34-56

29

Итого

416

209

100

107

614-427

727

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
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Н. Новгород – Сочи
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Краснодар

 6
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Спартак

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Арсенал Т

 23 1 4
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