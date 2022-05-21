«Рубин» — второй клуб, который вылетел после чемпионства
В последнем туре чемпионата России-2021/22 «Рубин» дома проиграл «Уфе» (1:2) и вместо с «Арсеналом» вылетел из премьер-лиги. Казанцы, которые брали золотые медали в 2008 и 2009 годах, стали второй командой в истории турнира, вылетевшей из высшего дивизиона после чемпионства. Ранее подобная неудача постигала только «Аланию», которая после золота-1995 покидала премьер-лигу в 2005, 2010 и 2012 годах.
Худшие результаты чемпионов России
|
Команда
|
Победы в чемпионате
|
Первое чемпионство
|
Худший результат
|
Спартак
|
10
|
1992
|
10-е место (2003, 2021/22)
|
Алания
|
1
|
1995
|
16-е место (2012/13)
|
Локомотив
|
3
|
2002
|
9-е место (2012/13)
|
ЦСКА
|
6
|
2003
|
6-е место (2020/21)
|
Зенит
|
8
|
2007
|
5-е место (2016/17)
|
Рубин
|
2
|
2008
|
15-е место (2021/22)
Поражение от «Уфы» стало для «Рубина» 17-м в нынешнем чемпионате. Сезон-2021/22 оказался худшим для казанцев за все время выступления в премьер-лиге. Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков — на четыре меньше, чем в сезонах-2004 и -2015/16. Худшим местом ранее было 11-е — в чемпионате-2018/19.
Худшие сезоны «Рубина» в чемпионате России
|
Сезон
|
Тренеры
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
2021/22
|
Леонид Слуцкий
|
30
|
8
|
5
|
17
|
34-56
|
29
|
15-е
|
2015/16
|
Ринат Билялетдинов, Валерий Чалый
|
30
|
9
|
6
|
15
|
33-39
|
33
|
10-е
|
2004
|
Курбан Бердыев
|
30
|
7
|
12
|
11
|
32-31
|
33
|
10-е
|
2019/20
|
Роман Шаронов, Леонид Слуцкий
|
30
|
8
|
11
|
11
|
18-28
|
35
|
10-е
|
2007
|
Курбан Бердыев
|
30
|
10
|
5
|
15
|
31-39
|
35
|
10-е
|
2018/19
|
Курбан Бердыев
|
30
|
7
|
15
|
8
|
24-30
|
36
|
11-е
|
2016/17
|
Хави Грасия
|
30
|
10
|
8
|
12
|
30-34
|
38
|
10-е
|
2013/14
|
Курбан Бердыев, Ринат Билялетдинов
|
30
|
9
|
11
|
10
|
36-30
|
38
|
9-е
|
2017/18
|
Курбан Бердыев
|
30
|
9
|
11
|
10
|
32-25
|
38
|
10-е
Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий проиграл 17 матчей, намного превзойдя предыдущий личный антирекорд. Никогда ранее трехкратный чемпион России не уступал в более чем 11 встречах. Пришлись они на сезон-2009, по ходу которого он был уволен из «Крыльев Советов» и возглавил ЦСКА.
Леонид Слуцкий в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2005
|
Москва
|
16
|
8
|
3
|
5
|
22-19
|
27
|
2006
|
Москва
|
30
|
10
|
13
|
7
|
41-37
|
43
|
2007
|
Москва
|
30
|
15
|
7
|
8
|
40-32
|
52
|
2008
|
Крылья Советов
|
30
|
12
|
12
|
6
|
46-28
|
48
|
2009
|
Крылья Советов/ЦСКА
|
28
|
11
|
6
|
11
|
31-33
|
39
|
2010
|
ЦСКА
|
30
|
18
|
8
|
4
|
51-22
|
62
|
2011/12
|
ЦСКА
|
44
|
19
|
16
|
9
|
72-47
|
73
|
2012/13
|
ЦСКА
|
30
|
20
|
4
|
6
|
49-25
|
64
|
2013/14
|
ЦСКА
|
30
|
20
|
4
|
6
|
49-26
|
64
|
2014/15
|
ЦСКА
|
30
|
19
|
3
|
8
|
67-27
|
60
|
2015/16
|
ЦСКА
|
30
|
20
|
5
|
5
|
51-25
|
65
|
2016/17
|
ЦСКА
|
17
|
9
|
5
|
3
|
21-11
|
32
|
2019/20
|
Рубин
|
11
|
4
|
4
|
3
|
7-7
|
16
|
2020/21
|
Рубин
|
30
|
16
|
5
|
9
|
42-33
|
53
|
2021/22
|
Рубин
|
30
|
8
|
5
|
17
|
34-56
|
29
|
Итого
|
416
|
209
|
100
|
107
|
614-427
|
727
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0