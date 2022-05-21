«Рубин» — второй клуб, который вылетел после чемпионства

В последнем туре чемпионата России-2021/22 «Рубин» дома проиграл «Уфе» (1:2) и вместо с «Арсеналом» вылетел из премьер-лиги. Казанцы, которые брали золотые медали в 2008 и 2009 годах, стали второй командой в истории турнира, вылетевшей из высшего дивизиона после чемпионства. Ранее подобная неудача постигала только «Аланию», которая после золота-1995 покидала премьер-лигу в 2005, 2010 и 2012 годах.

Худшие результаты чемпионов России

Команда Победы в чемпионате Первое чемпионство Худший результат Спартак 10 1992 10-е место (2003, 2021/22) Алания 1 1995 16-е место (2012/13) Локомотив 3 2002 9-е место (2012/13) ЦСКА 6 2003 6-е место (2020/21) Зенит 8 2007 5-е место (2016/17) Рубин 2 2008 15-е место (2021/22)

Поражение от «Уфы» стало для «Рубина» 17-м в нынешнем чемпионате. Сезон-2021/22 оказался худшим для казанцев за все время выступления в премьер-лиге. Команда Леонида Слуцкого набрала 29 очков — на четыре меньше, чем в сезонах-2004 и -2015/16. Худшим местом ранее было 11-е — в чемпионате-2018/19.

Худшие сезоны «Рубина» в чемпионате России

Сезон Тренеры И В Н П М О Место 2021/22 Леонид Слуцкий 30 8 5 17 34-56 29 15-е 2015/16 Ринат Билялетдинов, Валерий Чалый 30 9 6 15 33-39 33 10-е 2004 Курбан Бердыев 30 7 12 11 32-31 33 10-е 2019/20 Роман Шаронов, Леонид Слуцкий 30 8 11 11 18-28 35 10-е 2007 Курбан Бердыев 30 10 5 15 31-39 35 10-е 2018/19 Курбан Бердыев 30 7 15 8 24-30 36 11-е 2016/17 Хави Грасия 30 10 8 12 30-34 38 10-е 2013/14 Курбан Бердыев, Ринат Билялетдинов 30 9 11 10 36-30 38 9-е 2017/18 Курбан Бердыев 30 9 11 10 32-25 38 10-е

Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий проиграл 17 матчей, намного превзойдя предыдущий личный антирекорд. Никогда ранее трехкратный чемпион России не уступал в более чем 11 встречах. Пришлись они на сезон-2009, по ходу которого он был уволен из «Крыльев Советов» и возглавил ЦСКА.

Леонид Слуцкий в чемпионатах России