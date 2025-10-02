Батраков назвал Дзюбу главным стендапером российского футбола

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы на мероприятии WINLINE игрок месяца.

— Кто главный стендапер российского футбола?

— Дзюба. Когда я только пришел, он называл сыном, мальчиком. Была серия ударов после тренировки, забил решающий, он подбежал и сказал: «Мой сын забил первый гол». Больше никого не слышал в раздевалке. Иногда хотелось бы в тишине, конечно, посидеть. Наверное, Наира Тикнизяна еще слышал.

— Поменяться телом с Иньестой или остаться собой?

— Он лысый, поэтому остаться собой (смеется).

— Победа ЦСКА или «Спартака» в дерби?

— Ничья — идеально. Для турнирной таблицы «Спартак», наверное, лучше будет. Ничья — идеально. Скажу ЦСКА, там много ребят, с которыми играл.

— Играть в жару или мороз?

— В жару. Когда отмерзают пальцы, вообще не хочется играть. В марте в Махачкале была игра: снегопад, ледышки на поле, неприятно совсем.

— Уйти легендой в 30 или играть до последнего?

— Играть до того момента, пока есть желание, — сказал Батраков.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.