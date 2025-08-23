«Локомотив» — «Ростов»: хозяева забили два безответных гола в первом тайме

«Локомотив» обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 6-го тура РПЛ — 2:0.

У железнодорожников голами отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, на счету которого также результативная передача.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».