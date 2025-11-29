«Балтика» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Калининградская «Балтика» и московский «Спартак» проведут матч Российской премьер-лиги в субботу, 29 ноября. Игра на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Спартак» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также эфир доступен на стиминговых платформах Okko и «Кинопоиск».

Следить за ходом матча «Балтика» — «Спартак» можно в текстовой онлайн-трансляции и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

«Балтика» в текущем сезоне РПЛ одержала 7 победы в 16 матчах и с 29 очками занимала 5-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 8 победами в 16 играх с 28 очками располагается на 6-й позиции. В предыдущем туре «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0).