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«Балтика» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Спартак» сыграют в РПЛ 29 ноября
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Калининградская «Балтика» и московский «Спартак» проведут матч Российской премьер-лиги в субботу, 29 ноября. Игра на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде начнется в 19:30 по московскому времени.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.«Балтика» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Спартак» покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также эфир доступен на стиминговых платформах Okko и «Кинопоиск».

Следить за ходом матча «Балтика» — «Спартак» можно в текстовой онлайн-трансляции и футбольном матч-центре на сайте «СЭ».

«Балтика» в текущем сезоне РПЛ одержала 7 победы в 16 матчах и с 29 очками занимала 5-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 8 победами в 16 играх с 28 очками располагается на 6-й позиции. В предыдущем туре «Балтика» сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0).

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.
29 ноября 2025, 19:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:0
Спартак

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ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — «Рубин»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Гусев призвал российские клубы развивать отечественных специалистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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