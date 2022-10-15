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Гуренко: «Едвай — не игрок, а катастрофа! В каждом матче ошибается, никуда не успевает»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров команды — хорвата Тина Едвая и черногорца Марко Раконьяца.

— Самый нелепый трансфер эпохи Цорна?

— Едвай. Это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!

Странная, конечно, история. Парень в бундеслиге поиграл, провел два десятка матчей за сборную Хорватии, наверное, как футболист что-то собой представляет. По крайней мере, пустышкой быть не может. Но в «Локомотиве» за полтора сезона ничем не запомнился, кроме бесконечных «привозов».

А Раконьяц? Пытаюсь хоть что-то в нем разглядеть — и не могу! Не за что зацепиться! Скорость? Нет. Техника? Нет. Игра вверху или голевое чутье? Опять мимо. Ни-че-го! И это легионер, купленный за 2,5 миллиона евро! Не укладывается в голове!

C Тикнизяном, Ненаховым, Мампасси и Митаем тоже промахнулись. Сегодня в команде вообще нет ни одного защитника, который соответствовал бы уровню «Локомотива».

И все-таки главная ошибка Цорна — безграничная вера в немецкую тренерскую школу. Ладно, Гисдоль — это креатура Рангника. Но зачем зимой, когда оба уже покинули Россию, команду доверили Компперу, у которого ни опыта, ни лицензии Pro? Потом позвали Циннбауэра, придумали бредовый тандем, и все окончательно развалилось.

Тин Едвай. Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»

Сергей Гуренко
Тин Едвай
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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