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Сегодня, 08:30

Гуренко: «Баринов на поле растворился»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» оценил игру капитана железнодорожников Дмитрия Баринова.

— Дмитрий Баринов сильно сдал как игрок?

— Разумеется. Он чем брал? Энергетикой, эмоциями, работоспособностью. И сзади за троих пахал, и атаку поддерживал. Мог закрыть любую позицию. Настоящий мотор команды! А теперь на поле растворился.

Да все футболисты «Локомотива» играют ниже своих возможностей. Выделить некого. Разве что юный Худяков в каких-то матчах смотрелся неплохо, но сейчас и он растерял драйв. Что неудивительно — при такой-то обороне... Проходной двор! За 12 туров пропущено 26 мячей! Я в шоке!

В безобразной форме и центральные защитники во главе с Едваем, и фланговые. Странно, что в межсезонье на правой бровке тренерский штаб предпочел Сильянову, игроку молодежной сборной, Живоглядова и Ненахова. Оба явно не справляются. А Сильянов, перешедший в «Ростов» на правах аренды, сегодня там один из лучших.

Тин Едвай. Сергей Гуренко: «Едвай — это катастрофа! Семин такого защитника давно бы выгнал»

Дмитрий Баринов
Сергей Гуренко
ФК Локомотив (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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