Гуренко: «Похвалить Цорна можно за покупку Изидора и Педро Габриэла»

Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» назвал плюсы в работе бывшего спортивного директора клуба Томаса Цорна.

— Хоть за что-то Цорна можно похвалить?

— За покупку Изидора и Педро Габриэла. Это действительно хорошие футболисты. Быстрые, техничные, с великолепным ударом. Думаю, в золотом «Локомотиве» моих времен оба играли бы в стартовом составе. Кто еще? Баринов, Антон Миранчук и Камано. Но, конечно, не в нынешних кондициях. Всем футболистам «Локо» нужно подтянуть «физику». Если бежать не на чем, далеко не уедешь.