Гуренко — о «Локомотиве»: «Команды нет. Одно название»
Экс-защитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации в «Локомотиве», который после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ.
— Ваша первая мысль, когда узнали об увольнении главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна?
— «Ну и правильно! Все к этому шло...» Хотя изначально казалось, что до конца года они со скрипом доработают и уже потом их уберут. Но после разгрома в Сочи у руководства лопнуло терпение.
— В какой момент поняли, что и в этом сезоне с немецкой бригадой «Локомотиву» ничего не светит?
— В первом же туре. Дома принимали «Нижний Новгород», который к 30-й минуте после удаления Сулейманова остался вдесятером. Но даже это «Локомотиву» не помогло. Вялый перекат мяча в середине поля, ни рывков, ни агрессии, ни ударов... Под такой футбол реально можно заснуть!
Бывает, команда проигрывает, что-то не получается, но она все равно не выглядит безнадежной. К сожалению, про нынешний «Локомотив» этого не скажешь. Игра не выстроена, в обороне провал за провалом, функционально футболисты не готовы.
Я еще могу понять, когда парням мастерства не хватает. Но бегать-то они должны! А эти еле волочат ноги, любому сопернику уступают в скорости. Отсюда куча пропущенных мячей во втором тайме, особенно в последние 15 минут, и череда поражений. Абсолютно закономерных!
Да, случались короткие всплески вроде побед над «Химками» и «Оренбургом». Но одержаны они не благодаря командной игре, а за счет индивидуальных качеств отдельных футболистов. Все-таки подбор исполнителей в «Локомотиве» выше, чем в этих клубах.
— После 2:4 с «Уралом» и 0:4 с «Сочи» некоторые задавались вопросом: «А может, игроки сливали тренера?» Есть у вас такое ощущение?
— Нет. Или в этом сезоне они вообще все матчи сливали? Да команда просто не готова! Ни физически, ни тактически.
Впрочем, и нет ее, команды-то. Одно название. Разрозненная группа футболистов, у которых ни сплоченности, ни самоотдачи, ни куража. Невозможно поверить, что четыре года назад «Локомотив» стал чемпионом. Как же быстро удалось все развалить!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1